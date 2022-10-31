Oyuncu Haktanır: Huzur içinde yaşayabiliyorsak Mehmetçik sayesindedir

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine "O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki göstermişti. Haktanır, 24'te yayınlanan Araf'ta Sorular'da Esra Elönü'nün konuğu oldu. Haktanır, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkisi sürdürdü. Oyuncu Haktanır, "Türk Silahlı Kuvvetleri kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haktanır, TTB Başkanı Fincancı'nın TSK'ya yaptığı iftiraya karşı verdiği tepkiye açıklık getirerek, "İşlerine gelmeyince, onlarla aynı sözleri ifade etmeyince hemen politik olmakla yaftalanıyorsunuz. Benim bu çıkışım, siyaset dışı hatta siyaset üstü bir şeydi." diyen Haktanır sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ismi geçen şahıs, yani kurumunun içerisinde "Türk" ifadesi geçen, hekimlik gibi önemli bir mesleğin de temsilcilerinden birisi olan bu şahıs, Türk Tabipler Birliğinin başındaki bu kadın, bir terör örgütünün yayın organında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok çirkin ve aslı olmayan bir şeyle itham ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir." dedi.