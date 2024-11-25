Özgür Özel fena çuvalladı! ''Hodri meydan'' dedi! İşin aslı Ahmet Necdet Sezer'e dayandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün düzenledikleri Çare Eşitlikte Çalıştayı'da, daha sonra sosyal medya hesabında, bugün de İl Başkanları Toplantısı'nda; iktidarın CHP'li belediyelerin kreşlerini kapatma girişiminde bulunduğunu iddia ederek "Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına yazı yazmış, 'Kreş, Milli Eğitimin işidir, yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin kapatın, hodri meydan." diyerek MEB'i çok sert bir dille eleştirdi.
Oysa Milli Eğitim Bakanlığınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına "izinsiz eğitim faaliyetleri" konulu gönderilen resmi yazının altında yine CHP çıktı.
Buna göre Anayasa Mahkemesi'ne karşı açılan davada; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir..." hükmünün iptali talep edilmiş. Anayasa Mahkemesi iptal talebini değerlendirdiği Kararında, "Okul öncesi eğitim kurumu kavramı, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun birlikte yorumlanmasından hareketle, belediyelerin 657 sayılı Yasanın 191. maddesine göre açabilecekleri kreş ve benzeri çocuk bakım ve koruma mekânlarını kapsamamakta, yalnızca "anasınıfı" ve "anaokulu" olarak somutlaştırılabilmektedir." ve "iptali istenen ibarenin, yalnızca "anaokulu" biçiminde anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır" ifadelerini kullanmış.
KREŞLERİN RUHSATI AİLE BAKANLIĞI VERİYOR
Bilindiği üzere kreş adıyla açılan kurumlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ruhsatlandırılıyor ve 0-24 aylık çocukların bakımına ilişkin hizmet sunuyor. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve 25-66 ay arasındaki çocuklara hizmet sunan kurumlarsa gündüz bakımevi olarak isimlendiriliyor.
Okul öncesi eğitim kurumları ise 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlar Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılıyor.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI NEYİ DÜZENLİYOR?
Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlıyor. Kreşler (0-3 yaş) belediyeler tarafından açılabiliyor. Ancak kreşler, eğitim müfredatı uygulamaz; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verir. Sonuç olarak MEB'in genelgesi, kreşlerle ilgili hiçbir düzenleme içermiyor.
GENELGE KREŞLERİ KAPSAMIYOR?
Genelge, kreş adı altında anaokulu ve anasınıfı gibi okul öncesi izinsiz eğitim faaliyeti yürüten belediyeleri kapsıyor. Bu faaliyetlerin MEB izni olmadan yürütülemeyeceği ve belirlenen mevzuata uyulması gerektiği hatırlatıyor. Dolayısıyla belediyelerin kreş açma yetkisi söz konusu bu genelgenin konusu değil, yalnızca okul öncesi eğitim kurumlarının düzenlenmesiyle ilgili.
Bütün bu gerçeklere rağmen CHP'li Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile CHP medyasının genelgeyi anlamadığı veya bilerek konuyu çarpıttığı anlaşılıyor.