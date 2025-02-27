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PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınında: Orta Doğu'da önemli etkileri olacak

DEM Parti heyeti İmralı'daki görüşmenin ardından İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mesajı okunurken, söz konusu haber yabancı basında yakından takip edildi. Uluslararası haber ajansları İmralı'dan yapılan çağrıda yer alan “tüm gruplar silah bırakmalı” ve “PKK kendini feshetmeli' vurgularını flaş koduyla okuyucularına aktarırken, Financial Times, Öcalan'ın bu çağrısının, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40 binden fazla insanın öldüğü çatışmaların sona erdirilmesi yönünde kritik bir adım olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
PKK'ya silah bırakma çağrısı dünya basınında: Orta Doğu'da önemli etkileri olacak
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DEM Partili isimler tarafından okunan çağrıda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadeleri yer aldı.

İmralı'dan yapılan çağrı yabancı basın tarafından yakından takip edildi.

FİNANCİAL TİMES

Öcalan'ın bu çağrısının, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40 binden fazla insanın öldüğü çatışmaların sona erdirilmesi yönünde kritik bir adım olduğu aktarıldı. Haberde, sürece ilişkin olumlu yaklaşımların, bu önemli çağrı için uygun bir ortam oluşturduğuna dikkat çekildi.

THE GUARDİAN

İmralı'dan yapılan çağrının, PKK'nın silahsızlanması ve dağılması yönünde olduğu ve bunun Türkiye ile on yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi için potansiyel bir adım teşkil ettiği vurgulandı. Haberde, bu çağrının Orta Doğu'da, özellikle Suriye ve Irak'ta, önemli etkileri olabileceği belirtildi.

ASSOCİATED PRESS

Öcalan'ın bu çağrısının, Devlet Bahçeli tarafından başlatılan yeni bir barış girişiminin parçası olduğu ve Öcalan'ın hapiste olmasına rağmen PKK içinde hala etkili bir isim olduğuna dikkat çekildi.

EL PAÍS

Öcalan'ın çağrısının, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sona erdirilmesi için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BİLD

Gazete, Öcalan'ın PKK'nın silahsızlanması ve örgütün feshedilmesi çağrısını, Türkiye'de barış sürecinin yeniden canlanması için önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Haberde, PKK'nın Almanya'da terör örgütü olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

DİE WELT

İmralı'nın çağrısının, yeni bir barış sürecinin başlamasına yol açabileceği belirtildi. Haberde, PKK'nın 1980'lerden bu yana sözde bağımsız bir Kürt devleti veya sözde özerk bir bölge için mücadele ettiği ve çatışmaların on binlerce can kaybına yol açtığı ifade edildi.

İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

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