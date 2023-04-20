Ramazan Bayramı öncesinde Arefe günü mesajları sosyal medya ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Peygamber efendimiz Hadis-i şerifte, "Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır." buyurmuştur. Bu vesileyle Arefe günü sevdiklerine dualarını iletmek isteyenler için; En güzel, anlamlı, resimli ve dualı Arefe günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte resimli Arefe günü mesajları ve sözleri

Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.[Taberanî]

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle...

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür.)[Deylemî]

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin...

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür. (Müslim, Hac, 436)

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde kurban bayramınız kutlu, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur."

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

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