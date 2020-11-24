24 Kasım 2020 Salı 10:13 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:13

Resimli öğretmenler günü mesajları bugünün anlam ve önemine itafen sosyal medyada paylaşılıyor. 24 Kasım öğretmenler günü için kısa, uzun, duygusal kutlama mesajları öğrenciler tarafından öğretmenlerine veya yakınları bu kutsal mesleği yapanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Resimli öğretmenler günü mesajları ile siz de sevdiğiniz öğretmenlerin gününü kutlayabilir, 24 Kasım öğretmenler günü için kısa, uzun, duygusal kutlama mesajları ile onları önemsediğinizi hatırlatabilirsiniz. İşte 24 Kasım öğretmenler günü için kısa, uzun, duygusal kutlama mesajları

RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)

- Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.(Atatürk)

- Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım’ınız kutlu olsun

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler günü için kısa şiirler

Öğretmenler günü resimli kutlama mesajları