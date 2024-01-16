İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1096
  • EURO
    32,815
  • ALTIN
    1973.15
  • BIST100
    8036.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Romanya açıklarında yan yatan kuru yük gemisi Kastamonu'ya kadar sürüklendi
Güncel

Romanya açıklarında yan yatan kuru yük gemisi Kastamonu'ya kadar sürüklendi

Romanya açıklarında yan yatan, mürettebatı tahliye edilmiş gemi Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklendi.

AA16 Ocak 2024 Salı 15:12 - Güncelleme:
Romanya açıklarında yan yatan kuru yük gemisi Kastamonu'ya kadar sürüklendi
ABONE OL

Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisinin, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yattığı, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenildi.

İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin dün akşam saatlerinde köylerine yakın alana geldiğini söyledi.

Kendisinin sabah saatlerinde gemiyi gördüğünü anlatan Sevinç, "Yüklü olduğu için kayma yapmış. Gübre yüklüymüş. Nasıl olacak bilemiyorum ama bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Gemi yan yatmış, şu anda da batma tehlikesi bulunuyor." dedi.

Öte yandan, geminin yüzer vaziyette armatöre teslim edilebileceği, son durumun yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.