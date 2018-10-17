Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, saat 14.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren "RFS Kildin" isimli askeri destroyer gemi, 16.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.