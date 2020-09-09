Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre koronavirüs verilerini paylaştı!

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:58

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu il il ve yaş gruplarına göre belli oldu. Türkiye koronavirüs tablosunda, illere göre vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler." dedi ve illerdeki son durumu paylaştı. Diğer yandan vaka sayısı en fazla olan il Ankara olarak açıklandı. İşte, illere göre koronavirüs istatistikleri.

Türkiye koronavirüs tablosu verilerini paylaşan bakanlık en fazla azalışın Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısını önceki gün açıklayarak, günlük en çok vaka görülen ili Ankara olarak duyurdu. Hafta başında son verileri paylaşan Koca, Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri'yi koronavirüs artış yaşanan iller olarak belirtmişti.

Diğer yandan Sağlık Bakanı yaş gruplarına göre, koronavirüs istatistiklerini paylaşarak gençleri uyardı. İşte, 8 Eylül yaş gruplarına göre koronavirüs istatistik verileri ve il il koronavirüs (covid 19) yoğunluk ve vaka haritası...

Günlük koronavirüs illere göre vaka sayısı verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı. Son paylaşılan verilere göre, Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%9,0). En fazla artış ise İstanbul Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 61 vakadır.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (-%26,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%12,0). İllere göre koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE KORONAVİRÜS İSTATİSTİK VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 ayda koronavirüse yakalanan gençlerin istatistiklerini paylaşarak, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." notunu düştü.

Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.

COVİD 19 VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANAN İLLER

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olarak duyurdu.

Koronavirüs ağır hasta sayısı artan iller hakkında bilgi veren Koca şunları söyledi;

"İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım"

5 Eylül Koronavirüs istatistik verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan veriler şöyle;

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%16,4). En fazla artış ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 25 vakadır.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%35,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir.

Sağlık Bakanlığı illere ve yaş gruplarına göre koronavirüs verilerini paylaştı! Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %6,2 ve %5,3), yeni COVID-19 vaka sayısında azalma (-%1,8) görülmüştür.

25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 25,7, erkeklerde ise 26,8’dir.

7 EYLÜL KORONAVİRÜS RAPORU

Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%8,0) görülmüştür.

Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%9,0). En fazla artış ise İstanbul Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 61 vakadır.

25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 27,6 erkeklerde ise 28,8’dir.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (-%26,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%12,0).