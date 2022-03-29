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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İşte KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları

29 Mart 2022 Salı 10:40 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:40
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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlandı. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarına göre; 905 Ortaöğretim mezunu, 3.166 ön lisans mezunu ve 5.929 lisans mezunu olmak üzere toplamda 10 bin kişinin ataması tamamlandı. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2022/5 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

905 Ortaöğretim mezunu, 3.166 ön lisans mezunu ve 5.929 lisans mezunu olmak üzere toplamda 10 bin kişinin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere ataması tamamlandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

Sağlıkm Bakanlığı personel alımı Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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