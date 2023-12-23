İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da fırtına! Çatı uçtu: 1 kişi yaralandı
Güncel

Samsun'da fırtına! Çatı uçtu: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, meydana gelen fırtınada bir evin çatısının uçması nedeniyle bir kişi yaralandı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Samsun'da fırtına! Çatı uçtu: 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Akşam saatlerinde ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Muslubey Mahallesi'nde bir evin çatısı koparak bahçeye düştü.

Bahçede bulunan Adil Keleş, kopan parçalardan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise fırtına nedeniyle uçan çatı, bir aracın üzerine düştü.

Karşıyaka Mahallesi'nde de rüzgar nedeniyle elektrik trafosunun devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.