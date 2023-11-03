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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adalet Mahallesi'nde 3 kişiyi gözaltına aldı.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adalet Mahallesi'nde 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 4 bin 569 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik Şubedeki sorgulanmaları tamamlanan M.B., D.M. ve B.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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