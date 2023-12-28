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Samsun'da zehir tacirlerine narkotik operasyonu: 28 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 kişi yakalandı.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Samsun'da zehir tacirlerine narkotik operasyonu: 28 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak adalete teslimi için aralıksız sürdürülen çalışmalarda 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

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