Samsun'da zehir tacirlerine narkotik operasyonu: 28 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak adalete teslimi için aralıksız sürdürülen çalışmalarda 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.