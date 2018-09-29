Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da sosyal medyadan provokasyon yapan 15 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sosyal medyadan provokasyon yaptıkları öne sürülen 15 zanlı yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Osmanlı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından bazı şüphelilerin sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA