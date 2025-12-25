"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayınladı.

Zirvenin ikinci ve son oturumu ise "Savunma Sanayisinde Dönüşüm Çağı" başlığıyla düzenlendi.

İki oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturumu "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" başlığıyla gerçekleştirildi.

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda moderatörlüğündeki oturumda; Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Bekir İlhan, Blitz Teknoloji Genel Müdürü Kadir Doğan ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitü Müdürü Mehmet Nefes konuşmacı olarak yer aldı.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA YAPAY ZEKA BOYUTUNU KONUŞUYORUZ"

SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, "Dün "keçeye pala çalarım, testiye kurşun atarım" diyen bir yeniçeri varken, geldiğimiz noktada işin uzay boyutunu, yapay zeka boyutunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alabarda, "Bireysel bilek gücünün yerini, endüstriyel seri üretim kapasitesi yerini alıyor" dedi.

Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Bekir İlhan, yapılan devrimlere değinirken, "Son 200-300 yıla baktığımız zaman, devrim dediğimiz mesele ateş gücü devrimidir" sözlerini söyledi.

İlhan, "Meselenin, savunma sanayii ekosistemi alanındaki dönüşümüne odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Blitz Teknoloji Genel Müdürü Kadir Doğan, "Günümüzde teknolojik gelişimin ne yönde ilerlediğini daha iyi anlamak için, biraz da sivil teknolojilere bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Büyük şirketlerde üzerinde çalışılan en önemli konu ölçeklendirmedir" dedi.



TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, "Makalede okumuştum, uzayla ilgili herhangi bir veri 24 saat içinde alınmazsa, bu durum tüm dünyada 1,5 milyar doların üzerinde bir etkiye neden oluyor" diyerek sözüne ekledi.

