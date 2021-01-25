Sayıştay personel alımı başvuruları ne zaman? Sayıştay personel alımı 2021 başvuru tarihleri

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:12

Sayıştay personel alımı 2021 için ilan yayımladı. Bu ilan sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Sayıştay personel alımı başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Sayıştay'dan yapılan açıklamaya 18 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanları ve sözlü sınavla yapılacak. Sayıştay personel alımı 2021 başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar haberimizde yer alıyor. İşte Sayıştay personel alımı 2021 hakkında ayrıntılı bilgi.

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Sayıştay Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere altı (6) Lisans, beş (5) Önlisans büro personeli, bir (1) öğretmen, bir (1) çocuk gelişimcisi, üç (3) elektrik teknisyeni, iki (2) elektrik, elektronik teknisyeni olmak üzere toplamda on sekiz (18) personel alımı yapılacağını duyurdu.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI KADROLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki Sayıştay personel alımı 2021 başvuru tarihleri ne zaman?

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Sayıştay personel alımı için 20 Ocak'ta başlayan başvurular 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sayıştay Başkanlığı personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 20.01.2021 tarihinden 03.02.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgelere Sayıştay'ın sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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