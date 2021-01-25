25 Ocak 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:41

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamaya göre; başvurular komutanlığın resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki kılavuzda yer alıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli uzman erbaş alımı ne zaman? İşte Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuru formu.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuru formuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başvuru tarihleri ve merak edilenler.

2021 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2021 BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.Jandarma uzman erbaş başvurusu için e-Devlet sistemine şifre, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Jandarma uzman erbaş alımı sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartları ve alım sürecine dair tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KLAVUZU