Şehit itfaiye eri Fahrican Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün bir binada çıkan yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Keçiören ilçesindeki bir binada çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yavaş için, İskitler'deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda resmi tören yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit itfaiyecinin ailesi ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından naaş, İzmir'in Torbalı ilçesine getirildi.

Hacı Mümin Mesci Camisi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin katıldı.



Yavaş ve Soyer, şehidin babası Vadettin Yavaş, annesi Nedret Yavaş ve kardeşlerine başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin kıldırdığı namazın ardından şehit itfaiye erinin Türk bayrağına sarılı naaşı, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.

Anne Nedret Yavaş, naaşın konulduğu cenaze aracına dokunarak bir süre gözyaşı döktü.

Yavaş'ın cenazesi Erci Köy Mezarlığı'nda defnedildi.

Fahrican Yavaş'ın 3 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak göreve başladığı, 15 gün önce vatani görevini tamamlayarak görevine döndüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

- Olay

Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmandaki bir dairede dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış, Fahrican Yavaş müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

