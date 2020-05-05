05 Mayıs 2020 Salı 08:43 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:43

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın T3 Vakfının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 41 milyon liralık bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, Ağbaba’nın iddialarına sert tepki gösterdi.

İFTİRALARA GÖZ YUMMAYIZ

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, “Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz” ifadelerini kullandı. Ağbaba’nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

BİNLERCE GÖNÜLLÜMÜZ VAR

“Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB’de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap’lar halen İBB’nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var.”

Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba’nın iddialarına belgeyle cevap verdi. Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB Hukuk Müşavirliği’nin, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyı paylaştı. İBB Hukuk Müşavirliği’nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; “T3 Vakfı’na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır” ifadeleri yer alıyor.

VELİ AĞBABA YİNE HEDEF ALDI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Selçuk Bayraktar’ın şahsına verdiği cevaplar üzerine yeni açıklama yaptı ve “Nakit para iddiasında olan yok; ama hala ‘Para almadık’ diyorlar. Teftiş raporunu paylaşıyoruz; utanmıyorlar. ‘Destek verilecek bir tek yandaş vakıflar mı vardı?’ diyoruz; trollerini üzerimize salıyorlar. Para almayan vakıf için İBB’nin hangi destekleri verdiği ortada” iddiasında bulunarak, iftiralarını sürdürdü.

AĞBABA'YA BİR TEPKİ DAHA: ÇARPITMAKTAN VAZGEÇEMİYORSUN

Ağbaba’nın yaptığı yeni açıklamalara da Twitter üzerinden cevap veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı’na ait değil, İBB’ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı’na destek verildiği de YA-LAN. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ama yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. Seçim döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız.”

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