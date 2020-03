Sevgiliye, eşe, anneye Kadınlar Günü mesajı: Dünya Kadınlar Günü kısa, uzun en güzel mesajlar

07 Mart 2020 Cumartesi 08:53 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 08:53

Sevgiliye, eşe, anneye Kadınlar Günü mesajı hakkında araştırmalar yapılıyor. Dünya Kadınlar Günü kısa, uzun en güzel mesajlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde kabul edilmiştir. ABD'de başlayan Kadınlar Günü kutlamaları zamanla dünyaya yayılmıştır. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Dünyaya bak ve gülümse. Sen olmadan, benim için hayat olmazdı. Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım!

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!

EŞE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Ben gülümsediğimde benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim!

Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Sevgili anneciğim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Canım annem, ihtiyacım olduğu her an oradaydın. Her zaman bana rehberlik ettin ve bana doğru yolu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.