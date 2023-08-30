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  • Silahla ortalığı birbirine kattılar, polise yakalandılar: 1'i ağır 3 yaralı
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Silahla ortalığı birbirine kattılar, polise yakalandılar: 1'i ağır 3 yaralı

Bolu'da cadde ortasında 1'i ağır 3 kişiyi ruhsatsız silahla yaralayarak olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Silahla ortalığı birbirine kattılar, polise yakalandılar: 1'i ağır 3 yaralı
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. ve Kaan K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G. ve Kaan K. yanlarında bulunan silahlarla iki kardeşe defalarca ateş etti. Silahlı saldırıda Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokakta bulunan motorlu kurye Nadir Tunç (50) da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Bolu saldırı
  • gözaltı
  • silahlı saldırı

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