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Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası kurban kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kesilen kurbanın etiyle pişirilen pilav vatandaşlara ikram edildi.

AA2 Haziran 2023 Cuma 16:24 - Güncelleme:
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası kurban kesildi
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Akıncılar Belediye Başkanlığı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Erdoğan'ın ilçede oyların yüzde 78,25'ini alması dolayısıyla kurban kestirdi.

Kurban etiyle pişirilen pilav, ilçede 5 noktada vatandaşlara ikram edildi.

Belediye Başkanı Hasan Şen de yemek dağıtımına katıldı.

İSTANBUL'DA LOKMA DÖKÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını kazanması nedeniyle hayır lokması dağıtıldı.

Bir turizm şirketinin sahibi Halil Tetik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle, cuma namazının ardından Taksim Meydanı'nda 2 bin kişiye hayır lokması ikram etti.

AA muhabirine açıklama yapan Tetik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tetik, "Bugün burada lokma dağıtma sebebim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasından dolayıdır. 2 bin kişilik lokma tatlısı dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın seçilmesinin, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazanması lazımdı ve kazandı." dedi.

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