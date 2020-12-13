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Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti hayattan kopardı

Kastamonu'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Tahsin (75) ve eşi Nuriye (72) Yeğenoğlu, evlerinde ölü bulundu. Yeğenoğlu çiftinin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 11:12 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 11:12
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Olay, dün gece, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğenoğlu çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekibinin sağlık görevlileriyle birlikte gittiği evde, Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cansız bedenleri bulundu. Evde yapılan inceleme sonucu yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Yeğenoğlu çiftinin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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