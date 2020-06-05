05 Haziran 2020 Cuma 02:22 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 02:22

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı son dakika kararıyla bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illeri belirledi ve 15 şehir için genelge yayınladı. Ancakbu hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesini beklemeyen vatandaşlar ve otobüs firmaları şehirler arası seyahat biletlerini satmaya devam etmişti. Otobüs bileti olan vatandaşlar şimdi ne yapacaklarını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında otobüs seferleri yapılacak mı? Hafta sonu Otobüs bileti olanlar ne yapacak? Detaylar haberimizde;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜS SEFERLERİ YAPILACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını aktaran İçişleri Bakanlığı genelgesinde 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, açık olacak işletmeler ve yasaktan muaf olan görevlilere yer verildi. Ancak daha önceden otobüs bileti almış olan vatandaşların ne yapacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi.

HAFTA SONU OTOBÜS BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Bu noktada hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 ilden bir başka ile otobüs bileti almış olan vatandaşların ne yapacağına ilişkin genelgede net bir bilgi olmasa da şehirler arası seyahatlerin HES kodu ile yapılması nedeniyle vatandaşların sokağa çıkma yasağı sürecinde HES kodu ile otogarlara gidebileceği öngörülüyor. Yine de hafta sonu otobüs bileti olanların net bilgi için resmi açıklama, seyahat firmlarının müşteri temsilcileri ya da güvenlik güçlerinin irtibat numaralarından bilgi almaları gerekiyor.

HAFTA SONU UÇAK SEFERLERİ YAPILACAK MI?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER