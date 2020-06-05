05 Haziran 2020 Cuma 02:20 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 02:20

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında halen tehlikeli olan illerde aldığı son dakika kararıyla bu hafta sonu cuma gecesinden pazar gecesine kadar sokağa çıkma yasağı olan illeri açıkladı. Bu kapsamda 15 şehir için genelge yayınladı. Ancak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen illerde söz konusu yasağın olabileceğini öngöremeyen vatandaşlar seyahat planı yapmaya ve havayolu şirketleri de uçak şehirler arası uçak biletlerini satmaya devam etti. Hafta sonu yasağın olduğu illerde uçak bileti olan vatandaşların şimdi ne yapacakları merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağında uçak seferleri yapılacak mı? Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak? Detaylar haberimizde;

HAFTA SONU UÇAK SEFERLERİ YAPILACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının detaylarını bir genelge ile açıklayan İçişleri Bakanlığı bu açıklamada 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler ve yasaktan muaf olacak iş kollarına yer verdi. Fakat daha önceden uçak bileti alan vatandaşların ne yapacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi.

HAFTA SONU UÇAK BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Bu noktada hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 ilden bir başka ile şehirler arası uçak bileti almış olan vatandaşların ne yapacağına ilişkin genelgede net bir bilgi olmasa da şehirler arası seyahatlerin HES kodu ile yapılması nedeniyle vatandaşların sokağa çıkma yasağı sürecinde HES kodu ile havalimanlarına gidebileceği öngörülüyor. Yine de hafta sonu uçak bileti olanların net bilgi için resmi açıklama, uçak bileti satan havayolu firmlarının müşteri temsilcileri ya da kolluk kuvvetlerinin irtibat numaralarından bilgi almaları gerekiyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

HAFTA SONU OTOBÜS SEFERLERİ YAPILACAK MI?