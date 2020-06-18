Son dakika... LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı! Hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18 Haziran 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:59

Sokağa çıkma yasağı, corona virüsü vaka sayısı artış oranındaki kısmi yükselişin ardından vatandaşlar tarafından konuşulmaya başlandı. Bu söylentilere ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, koronavirüs bilim kurulu toplantısı tavsiyesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hafta sonu LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama...

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

SON DAKİKA... HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Corona virüs salgınıyla alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme gelmişti. YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45

KISITLI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?