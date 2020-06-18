Son dakika sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte sokağa çıkma yasağı detayları

18 Haziran 2020 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:14

Son dakika sokağa çıkma yasağı olan iller yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayısı artışı ile birlikte hafta sonu yapılacak olan LGS ve haftaya yapılacak YKS sınavları için son dakika sokağa çıkma yasağı kararı alındı. LGS ve YKS sınavlarının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak. Peki sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı detayları İçişleri Bakanlığı2nın yayınlayacağı genelge ile belli olacak.

Hafta sonu LGS ve YKS sınav günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre; sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan hafta sonu LGS ve YKS'de uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sınav günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olacak bir kısıtlamadır. 81 ilde LGS ve YKS sınav günlerinde sınav saatleri boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

Kısmi sokağa çıkma yasağı sınav saatleri arasında uygulanacak. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sınav süresi boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

LGS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA OLACAK?