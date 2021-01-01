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Sözcü'nün skandal Ayasofya manşeti... Başkan Erdoğan: Ben okumuyorum kimse de para verip almasın

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, Sözü Gazetesi'nin skandal Ayasofya manşetiyle ilgili, 'Ben okumuyorum. Kimse de para verip almasın.' ifadelerini kullandı.

01 Ocak 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 16:02
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Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşetle çıktı. Gazete, '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetinin altına sıraladığı listeye Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da ekledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü gazetesinin "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelediği olaylar arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine ilişkin, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." dedi.

Yeni yılın ilk gününde Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya haberine tepki yağıyor

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