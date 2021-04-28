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Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Tam kapanma süresince bankalar açık mı?

Tam kapanmada bankaların açık olup olmayacağı bu süreçte finansal işlem yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma süreci içerisinde bankaların açık mı, kapalı mı olacağı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Buna göre Tam kapanma süresince bankalar açık mı olacak? İşte Bankaların yeni çalışma saatleri...

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:52
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Tam kapanmada bankaların çalışma durumu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi. Genelge kapsamında yasaktan muaf sektörler açıklandı. Bankalar 17 günlük yasak sürecinde vatandaşlara asgari düzeydeki personel sayısı ile hizmet verecek. Peki, Tam kapanma süresince bankalar açık mı? tam kapanmada bankalar açık mı olacak?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar tam kapanmada açık olacak. Saat 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verilecek.

Yayınlanan genelgede bankların durumu hakkında şu madde yer alıyor;

– 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.

PERSONEL SAYISI AZALTILACAK

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceği belirtilen genelgede, şöyle denildi;

*Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

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