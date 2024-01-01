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Tartıştığı kadını sokak ortasında sürükledi

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını sokak ortasında sürükleyip götürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

IHA1 Ocak 2024 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Tartıştığı kadını sokak ortasında sürükledi
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Olay Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken kadın duvarın kenarına oturdu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs kadını sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tartışmanın ardında kadın ve adam gözden kaybolurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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