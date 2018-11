TBMM Başkanı Yıldırım başarılı evliliğin sırrını verdi: İtaat et, rahat et TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da nikah şahidi olduğu düğünde damada başarılı ve mutlu evliliğin sırrını vererek, 'İtaat et, rahat et.' dedi.