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Tepki çeken bir adım daha: Şimdi de mescidi kapattılar

Cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İmamoğlu, şimdi de Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidi kapattı.

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Peş peşe aldığı zam kararlarıyla büyük tepki toplayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Şubat sürecini andıran adımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İBB, şimdi de metrobüsteki mescitlerle uğraşmaya başladı.
 
TALEP OLUNCA AÇIYORUZ!
AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için Kadıköy’deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescidin kapıları CHP dönemiyle birlikte kapatıldı. Bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, “Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescidlerin kapalı olduğu” bilgisi veriliyor. Mescidin çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu, ancak son 15-20 günlük süre içerisinde bazı vakit namazları dışında mescidin kapılarının kapalı olduğunu belirtti. Vakit namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar mescidlerin kapalı olması karşısında sosyal medya üzerinden de İBB yönetimine tepki gösterdi.
 

CHP'NİN KRONİK CAMİ RAHATSIZLIĞI... İMAMOĞLU LOGODAKİ CAMİYİ KALDIRDI

 
SAKAL YASAĞI GETİRDİ
CHP’li Başkan İmamoğlu sakalı olan İETT şoförlerini de hedef aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Şikayet karşısına İETT Genel Müdürlüğü’nden skandal bir açıklama geldi. İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, özel halk otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir” ifadesine yer verildi. Sosyal medyaya da yansıyan bu açıklamanın ardından sakallı şoförlerin baskı altına alındığı iddia edildi.
 
(Yeni Şafak)

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