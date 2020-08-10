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Terör örgütüyle sıcak çatışma: Suriye Milli Ordusu'na mensup 3 asker yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesine havan topu saldırısı düzenledi. Rasulayn'ın güneyinde gerçekleşen saldırıda Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 3 asker yaralandı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:02 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:02
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YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn’ın güneyinde Huveyş En Nuyem cephe hattındaki SMO noktasını akşam saatlerinde havan topu saldırısıyla hedef aldı.

3 SMO askerinin yaralandığı saldırıya karşılık verildi.

YPG/PKK, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güneyindeki işgal ettiği Tel Temir ve Ayn İsa’dan sık sık SMO’nın cephe hatlarına karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenliyor. Terör örgütü bölgedeki bazı SMO mevzilerine sızma girişimlerinde de bulunuyor.

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