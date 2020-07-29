Terviye günü hangi gün? Terviye günü ne zaman 2020?

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:37

Zilhicce ayının sekizinci gününe, Terviye günü denir. Terviye günü, Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir. Bu günün Terviye diye adlandırılmasının sebebi, Hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir. Terviye günü ne zaman 2020? sorusu Kurban Bayramı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Zilhicce ayı Terviye günü hangi gün? İşte detaylar...

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Terviye günü Arefe gününden önceki gündür.

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmşi günahı silinir.

TERVİYE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 29 Temmuz Çarşamba günüdür.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma

Dinimizde geceler daha önce geldiği için 2020 yılındaki Terviye gecesi 28 Temmuz Salı'yı 29 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gecedir.

TERVİYE NEDİR?

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Zilhicce ayı Terviye günü ne demektir? Terviye günü nedir? Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.