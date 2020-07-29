29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:51 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:51

Zilhicce ayının sekizinci gününe, Terviye günü denir. Arefe gününden önceki gündür. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Bu günün Terviye diye adlandırılmasının sebebi, Hacılar o günde develeri suya kandırdıkları yani suladıkları içindir. (Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu. Peygamber efendimiz (s.a.s.), arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nafile oruç tutmuş olmalarından daha hayırlı olarak nitelendirilmektedir. Peki, Zilhicce ayı terviye günü ne demektir? Terviye günü nedir? İşte, o detaylar...

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmişi günahı silinir.

TERVİYE GÜNÜ NE DEMEKTİR?

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

Yevm-i Terviye (Terviye günü) Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 29 Temmuz Çarşamba günüdür.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma

Terviye günü hangi gün? Terviye günü ne zaman 2020?

Dinimizde geceler daha önce geldiği için 2020 yılındaki Terviye gecesi 28 Temmuz Salı'yı 29 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gecedir.

TERVİYE İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Terviye gününün adlandırılmasıyla ilgili üç görüş kaydedilir. Bunlar şu şekildedir:

Birincisi bunu, Hz. Âdem'in Kâbe'yi inşa ettikten sonra tefekkürde bulunup Rabbine yönelerek bu ameli karşılığında nasıl bir mükâfatı hak ettiğini sorması, Cenâb-ı Hakk'ın tavafın ilk şavtından itibaren günahlarının bağışlanacağını bildirmesi, Hz. Âdem'in mükâfatın arttırılmasını talep etmesi üzerine Kâbe'yi tavaf eden evlatlarının da bağışlanacağı müjdesini alması, tekrar ısrar edince tavaf yapanların bağışlanmalarını diledikleri bütün mümin evlâtlarının günahlarının bağışlanacağını öğrenmesiyle;

ikincisi, Hz. İbrâhim'in terviye gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünmesi, arefe gecesi de aynı rüyayı görünce rahmandan olduğunu anlamasıyla; üçüncüsü Mekke halkının terviye günü Mina'ya çıkıp orada ertesi gün Arafat'ta okuyacakları duaları düşünmeleriyle ilişkilendirmiştir.

Terviyenin ikinci anlamından hareketle de üç görüş ileri sürülmüştür. Bunlara göre Mekkeliler'in hacılar için su depo ettikleri ve arefeden bir gün önce hem hacılara hem hayvanlarına su vererek onları suya kandırdıkları, arefe gününe hazırlık olmak üzere Arafat'a su götürdükleri yahut günahkâr insanların susuz kimseler gibi Allah'ın rahmet deryasından kana kana içmeleri sebebiyle bu güne terviye adı verilmiştir. (Râzî, V, 173)