Terviye günü zikirleri nelerdir? Terviye günü yapılacak ibadetler ve zikirler

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:55

Terviye günü Arefe gününden önceki gündür. Zilhicce ayının sekizinci gününe, Terviye günü denir. Terviye günü, Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Terviye günü zikirleri bu güzel günde ibadet etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir. Terviye gününde ibadet etmek çok faziletlidir. Peki Terviye günü zikirleri nelerdir? Kurban Bayramı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen Terviye günü yapılacak ibadetler ve zikirler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

TERVİYE GÜNÜ ZİKİRLERİ NELERDİR?

Terviye Günü olarak adlandırılan Zilhicce ayının sekizinci gününü (29 Temmuz Çarşamba) ibadetle ihya etmek çok faziletlidir.

Terviye Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrica Terviye, arefe gününden bir önceki güne denir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup dua etmek çok kıymetlidir.

Terviye gününün Zikir ve Tesbihi...

Bir ayet-i kerime'de şöyle buyrulmaktadır:

"Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin)." (Bakara, 203)

Terviye günü gibi mübarek günlerde Allah'ı anmak, onu tesbih etmek çok faziletlidir. Terviye günü zikirlerinin en başta geleni ise "Tekbir"dir... Çünkü tekbir, kulun Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeyip ilan etmesi; sadece Allah Teâlâ'yı en büyük, en yüce ve en üstün kabul edip bunu kalbiyle tasdik, diliyle de ikrar etmesidir.

"Allahü Ekber… Allahü Ekber… Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber… Allahü Ekber ve lillahil-hamd."

TERVİYE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER VE DUALAR

1. Arefe gününün sabah namazının farzının ardından teşrik tekbirleri getirilmelidir

2. Oruç tutulmalıdır.

3. Arefeye hürmet edilmeli, günaha girmemeye özen gösterilmelidir.

4. Çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Bin âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

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