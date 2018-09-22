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TİKA'dan Karadağ'a iletişim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Karadağ Elita radyosuna donanım desteği sağladı.

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Karadağ'ın ilk özel radyosu Elita'ya donanım desteğine bulundu. Radyonun mevcut sürdürülen yayınlarının daha iyi şekilde hazırlanması, sunulması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla TİKA, söz konusu radyoya yayıncılık için kullanılan teknik ekipmanları temin etti.
 
Elita radyosu Müdürü Vera Katana, proje kapsamında sağlanan desteğin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Yayınların oluşturulması ve iletilmesi bakımından söz konusu projeyle daha iyi bir konuma geldiklerini ifade eden Katana, yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.
 
Karadağca ve Arnavutça dillerinde 16 senedir yayın yapan radyo, TRT'nin Arnavutça yayınına da bir saat süre ayırıyor.

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