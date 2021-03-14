14 Mart 2021 Pazar 11:30 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 11:30

Tıp Bayramı mesajları ve görselleri yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olarak yer alan Tıp Bayramı bugün Türkiye genelinde kutlanıyor. Bu özel günde bu alanda çalışan sevdiklerinizin Tıp Bayramını kutlamak için ve sosyal medyada paylaşmak için en güzel Tıp Bayramı kutlama mesajı, cep telefonu için kısa SMS Tıp Bayramı mesajları 2021 ve görselleri haberimizde yer alıyor.

Türkiye'de tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olarak yer alan Mart Tıp Bayramı geldi. Bugüne özel Tıp Bayramı mesajlarını, sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. Tıp Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenlenir, anma ve kutlamalar yapılır. İşte bu özel günde sağlık sektöründe çalışan sevdiklerinizin Tıp Bayramını kutlamak için ve sosyal medyada paylaşmak için en güzel Tıp Bayramı mesajları ve görselleri, cep telefonu için kısa SMS mesajları ve Tıp Bayramı kutlama mesajı.

TIP BAYRAMI MESAJLARI VE GÖRSELLER

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed SAV) tüm sağlık birimlerinin Tıp Bayramını kutlarım.

Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed SAV) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Sağlık çalışanı mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Gece gündüz demeden koşturan, başka anne babalar çocuklarının sağlığına kavuştuğunu görebilsin diye kendi çocuğunu bile çok göremeyen, fedakarlık kelimesini buram buram hissettiren bütün sağlık sektörü çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun.

Ettiği Hipokrat yemininin hakkını veren, her zaman şifalı ellerini iyilik, doğruluk ve sağlık için kullanan hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlıktan öte hiçbir şey yokmuş. İnsan kaybettiğinde anlıyor. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Beni yeniden ayağa kaldırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve Tıp Bayramınızı kutluyorum.

Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlıktır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

Sevgili doktorum, bugün eğer güne mutlu uyanabiliyorsam bu sizin sayenizde. İşinizi bir meslekten öte görüp tüm hastalarınızla bu kadar içten ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın Tıp Bayramını kutlarım.

Büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyor, sağlık alanında çalışanlarına gösterilen kaba davranışların sonsuza kadar yok olmasını diliyorum.

TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

"Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hz. Muhammed (SAV)

"Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (SAV)

"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (R.A)

"Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." Eflatun

TIP BAYRAMI NEDEN 14 MART? İŞTE TARİHÇESİ

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında Mayıs'ın 12'si Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden görselli bir şekilde yayınladığı Tıp Bayramı mesajında, "Fedakâr, çalışkan, azimli, inançlı, cesur, kahraman... Sizi anlatmaya kelimeler yetmez. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.