Tıp Bayramı nedir? Kimlerin Tıp Bayramı kutlanır?

14 Mart 2021 Pazar 11:58 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 11:58

Kimlerin Tıp Bayramı kutlanır? sorusu, bugün sağlık çalışanı yakınlarının gününü tebrik etmek isteyenlr tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de tıp alanında çalışanlar için bir anma ve kutlama günü olarak yer alan Mart Tıp Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenir, anma ve kutlamalar yapılır. Peki Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, sağlık çalışanlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı ve hizmete katkılarının ödüllendirildiği bir kutlama günüdür. Peki hemşirelerin tıp bayramı kutlanır mı? Tıp Bayramı sadece doktorların mıdır? İşte detaylar...

KİMLERİN TIP BAYRAMI KUTLANIR?

Türkiye'de tıp alanından çalışanlarının emeklerinin karşılığı olarak kutlanan bu günde Tıp Bayramında hemşireler, doktorlar, ATT'ler ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlanmaktadır.

1919 yılından başlayan kutlamalarda doktor, hemşire, ebe gibi tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlanır.

Tıp Bayramı mesajları ve görselleri 2021

TIP BAYRAMI NEDİR?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Tıp Bayramı olarak ilk kutlama, 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında Mayıs'ın 12'si Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.