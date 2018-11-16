Tunceli'de MKP'li 2 terörist tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 10 Kasım'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir hücre evine yapılan baskında yakalanarak Tunceli'ye getirilen iki terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Maoist Komünist Partisi (MKP) adına kırsalda silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen iki teröristin deşifre edilmesinin ardından yakalanması için karar çıkardı.

81 ilde aranan iki terörist, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bornova ilçesinde kaldıkları hücre evinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tunceli'ye gönderilen iki terörist güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından Tunceli adliyesine sevk edildi.

İki terörist çıkarıldığı mahkemede "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

- Olay

10 Kasım'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, MKP terör örgütü adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katılan iki teröristin kente gelerek Bornova ilçesinde hücre evinde kaldığını belirlemesi üzerine operasyon düzenlemiş ve iki teröristi yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalamıştı.