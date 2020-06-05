Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Başkan Erdoğan açılış töreninde konuşuyor

05 Haziran 2020 Cuma 15:18 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum.

Toplam büyüklüğü 550.000 metrekareye yaklaşan bu 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve içlerindeki tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı

Başını sokacak evini olmayan birisine bahçe vaadinde olmak olmazdı. KİPTAŞ ve TOKİ ile konut ürettik. Kamunun konutta açtığı yolda özel sektör de ilerlemiş ve şantiyeye dönmüştür.



Ülkemizde depreme hazırlık planlamaları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden 1,5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır

Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte "İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız" dediğimizi inkar edemez

"VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTIYA DÜŞMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Salgın döneminde birçok tedbiri hayata geçirdik; bunlardan biri de sokak kısıtlamasıydı. Vaka sayıları artınca sokak kısıtlaması tedbirini tekrar gündeme aldık. Kararı tekrar gözden geçirdik ve vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bu yüzden kararı iptal ettik. Kurallara uyulmazsa sokak kısıtlaması gibi tedbirlerin gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yaklaşık 2,5 ayı bulan bir aranın ardından yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık