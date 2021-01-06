Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 600 bin korsan materyale el konuldu

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:35

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Denetim Komisyonlarınca geçen yıl toplam 558 operasyon gerçekleştirildi ve 616 kişi hakkında işlem yapıldı.



Operasyonlarda yaklaşık 600 bin bandrolsüz, sahte bandrollü veya usulsüz bandrollü kitap ile bilgisayar programı, film ve müzik eseri ele geçirildi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, süreli olmayan yayın bandrol satışı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 2,26 arttı ve 433 milyon 213 bin 632’ye yükseldi. Eser türlerine göre en fazla satışı yine eğitim kategorisi oluşturdu.

- EN ÇOK BANDROL SATIŞI EĞİTİM ALANINDA

Eğitim alanında 228 milyon 730 bin 321 bandrol satışının yapıldığı 2020 yılında, yetişkin kategorisinde 90 milyon 201 bin 549, çocuk-gençlik kategorisinde 44 milyon 763 bin 278, yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon 354 bin 331, inanç kategorisinde 26 milyon 693 bin 426, akademik alanda 5 milyon 514 bin 246, ithal yayın kategorisinde de 4 milyon 956 bin 481 adet bandrol satıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 2020’de 200 milyon 373 bin 721 oldu. Yayınların 123 milyon 318 bin 697’sini ilköğretim, 77 milyon 55 bin 24’ünü ortaöğretim ders kitapları oluşturdu.

- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI YÜKSELDİ

Türkiye'de geçen yıl toplam 633 milyon 587 bin 353 fiziki kitap üretimi gerçekleşti.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve okul öncesi ilköğretim ile ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınların sayısı ve kütüphanelerden ödünç alınan, şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2020 yılında yüzde 7,6’ya yükseldi. Bu oran 2019'da yüzde 7,01 olarak gerçekleşmişti.

- 679 YAPIMCI BELGESİ VERİLDİ

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2020 yılında 378’i sinema, 301’i müzik alanında olmak üzere toplam 679 yapımcı belgesi verildi.

Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında 2020 sonu itibarıyla önceki yıllardan bugüne geçerliliği devam eden belge sayısı 1715 olarak gerçekleşti.

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde ise yüzde 2 oranında artış yaşandı ve 2020'de toplam sayı 1336’ya yükseldi.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ilim edebiyat eseri sahipleri oldu. Bu kapsamda, 2020'de 601 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 165 güzel sanat eseri, 447 bilgisayar programı, 42 musiki ve 81 sinema eserinin tescili yapıldı.