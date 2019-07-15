Vücudunda 9 saçma ve 1 mermiyle yaşıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve İlçe Müftülüğünde memur olan 33 yaşındaki iki çocuk babası Cuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen o geceyi ilk gün gibi unutamadığını söyledi.

Darbecilere karşı silahsız olarak sokaklara çıkan insanları saygıyla andığını belirten Cuni, o gece bacağından ve göğsünden yaralanarak gazi olduğunu anlattı.

Cuni, çalışmak üzere İstanbul'a gittiğini dile getirerek, "O akşam üç arkadaş dışarı çıktığımızda asker bir yanda, polisler bir yanda Taksim'in etrafını tamamen kuşatmış vaziyetteydi. O anda şok içinde, heyecanlı şekilde meydanlarda bekliyoruz halkla birlikte. Neyin ne olduğunu dahi bilmiyorduk." diye konuştu.

Yanındaki arkadaşının "Dedem 12 Eylül darbesini anlatmıştı" dediğini aktaran Cuni, "O gece de asker, 12 Eylül darbesinde olduğu gibi her tarafı kuşatmış şekildeydi. O şekilde anlamış olduk 15 Temmuz hain darbe girişimini." ifadesini kullandı.

O gece halk olarak çekilmeden darbecilere karşı ilerlediklerini anlatan Dursun Cuni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanımdaki amca yere yığıldıktan sonra ambulansla gitti. Biz şoktaydık ama geri çekilmeden devam ettik ileri. O arada sahte yüzbaşı ve yanındaki arkadaşları tüfeğine sarılınca ateş ettiler. Yanımdaki arkadaşım bacağından vuruldu. Benim de göğsüme 9 saçma, bacağıma 9 saçma ve 1 kurşun isabet etti, hastaneye gittim. 2,5 aya yakın hastanede kaldım. Şişli Emniyet Amiriyle beraber aynı vaziyette 2,5 ay hastanede zamanımız geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yanımıza ziyaret geldi. Olayları anlatınca, bizleri de o şekilde gördükten sonra üzülmüş vaziyetteydi."

"VATAN VE BAYRAĞIMIZ İÇİN YAŞIYORUZ"

Cuni, vücudunda 9 saçma ve bir mermi ile yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "5 aya yakın tedavi gördüm. Bu durumu aileme hiç söylememiştim çünkü annem kanser hastasıydı. 5 ay sonra ayağa kalktıktan sonra ailemi aradım. Anlattım kendilerine ve Ünye'ye geldim. Göğsümdeki saçmalar çıkarıldı. Bacağı kesme ihtimali olduğu için bir kurşun ve saçmalar vücudumda kaldı. Bacağımda 3 yıldır 9 saçma, 1 kurşunla yaşıyorum. İğne, ilaç ve serum tedavisiyle devam ediyorum." dedi.

"O akşam korku denen hiç bir şey yok. 12 yaşında, 5 yaşında çocuklar meydandaysa biz niye korkalım?" diyen Cuni, şunları kaydetti:

"70 yaşında sakallı amca o gece sokaktaysa, elinde değnekle çıktıysa biz genç olarak korkmak değil, onlardan daha iki kat öne gitmek zorundayız. Niye? Çünkü vatanımız gidiyor, bayrağımız gidiyor. Türk halkı olarak yaşamanın neyin ne olduğunu o gece anladım. Türk vatandaşı olduğuma o gece binlerce şükür ettim. O geceyi yaşadıktan sonra neyin ne olduğunu çözüyorsunuz. Böyle bir olay 5 sene sonra değil, 10 sene sonra, 20 sene sonra da olmuş olsa ben yine aynı şekilde sokağa çıkmaya hazırım çünkü dünyada vatan ve bayrağımız için yaşıyoruz."

Vatan ve bayrak olmadığı yerde insanın hiçbir şekilde düzen kuramayacağına işaret eden Cuni, Türk halkının vatanına, bayrağına sahip çıktığını vurguladı.

Cuni, "O gece, ben, kim meydana indiyse birer şehit ve birer gazidir çünkü vatan ve bayrak için iniyor. Kimse başına tabanca ve tüfek koyularak 'sen meydana ineceksin' demiyor. Bayrak aşkına, vatan aşkına çıkıyor oraya meydana." şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Cuni, 15 Temmuz gazisi olmanın kendisi için gurur olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz’un gururuyla yaşıyorum. Ben öldükten sonra bile çocuklarıma, torunlarıma hepsine gurur veren bir armağan olarak kalacak. Çok mutluyum ve gururluyum. 15 Temmuz'la bir olduk, orada yaşayan insanlarla mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin neler yaşandığını sorduğunu dile getiren Cuni, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadıklarımı anlatırken gözyaşlarına boğulduğum zaman çok oldu. 250 şehidin içinde ben de olmak isterdim çünkü o gece şehit olmak çok güzel bir şey. Hainler içlerimize sızmışlar, Allah beterinden korusun. Bir daha böyle bir şey yaşatmasın. 15 Temmuz'u hiç bir zaman unutmayalım, unutturmayacağız, unutmayacağız. Geçmişten bugüne vatan, bayrak, ezan ve dinimiz için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."