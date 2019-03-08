Yedek subay maaşları 2019 ne kadar? Yedek subay nedir? Yedek subay maaşı

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Yeni askerlik sisteminde yapılacak devrim niteliğindeki değişiklikleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında açıkladı. Akar’ın “Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak'' şeklinde konuşması üzerine milyonlarca vatandaş “Yedek subay nedir? Yedek subay maaşları ne kadar?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. Akar “Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre.” Dedi İşte haberimizin ayrıntıları

YEDEK SUBAY NEDİR?

Mesleği askerlik olmayan, yasalara göre askerlik ödevini belli bir süre orduda subay olarak yapan kimse.

NASIL YEDEK ASTSUBAY OLUNUR?

Bakan Akar, "MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre." dedi.

YEDEK ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yedek astsubay maaşlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni askerlik sistemi tam olarak netleştiğinde yedek astsubayların alacağı ücret de belli olacak.

YEDEK SUBAYLAR KAÇ AY MAAŞ ALACAK?

Bakan Hulusi Akar açıklamasında, “ MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.” cümlelerine yer verdi.