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Yenibosna'daki bombalı saldırı davasında karar çıktı

Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada; bir sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', bir sanığa ise 'müebbet hapis' cezası verildi. Bir sanık beraat ederken diğer 3 sanığa da hapis cezaları verildi.

  • DHA
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Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada; bir sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', bir sanığa ise 'müebbet hapis' cezası verildi. Bir sanık beraat ederken diğer 3 sanığa da hapis cezaları verildi. 

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