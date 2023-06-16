Üniversite hayalleri için ter dökecek olan öğrencilere moral ve destek için YKS başarı mesajları atmak isteyen vatandaşlar arayışa girdi. 2023 YKS sınavına girecek öğrenciye başarı mesajları ve sözleri, yakınları tarafından paylaşılmaya başlandı. Haziran ayının 17-18 tarihlerinde gerçekleştirelecek olan YKS sınavına girecek öğrencilere 'Sınavda başarılar' mesajlarını haberimizde derledik. İşte Sınava girecek öğrencilere iyi dilekler ve 'Sınavda başarılar' mesajı

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJLARI



Üniversite adaylarına gönderebileceğiniz YKS başarı mesajlarını sizler için derledik. İşte YKS ile ilgili başarı mesajları, Sınava girecek öğrencilere iyi dilekler ve motivasyon sözleri...

-YKS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum.

-Sevgili kardeşim, YKS sınavı için Başarı seninle, gecen hayırlı olsun inşallah.

-Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

-Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. YKS sınavında tüm gençlerimize başarılar dilerim.

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

-YKS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.

-Her sınav yeni bir başlangıçtır. YKS'de başarılar...

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. Yks sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle. Umarım her şey gönlünce olur. Bol şanslar.

Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

-Dualarımız da gönlümüz de seninle. YKS sınavında iyi puan alacağından adın gibi eminiz. Başarılar diliyorum.

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar

YKS sınavına girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler dilerim. Allah yardımcınız olsun...

YKS sınavında kolaylıklar dilerim.

Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

Sınavda başarılar kardeşim. YKS sınavında en güzel sonuçlar senin olsun.

Bitmişse konular, kolaydır sorular. YKS'de başarılar.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE İYİ DİLEKLER

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle...

Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.

Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.

Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. YKS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar...

Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.

Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir.

Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav; sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarı, çok çalışmak kadar olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister.

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsen de, kazansan da hakkında hayırlısı olsun. Sınavda başarılar, Rabbim emeklerinin karşılığını versin.

Üniversite adaylarına içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun.

Yarınki YKS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.