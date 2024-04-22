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Yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak

Yurt genelinde hafta boyunca artması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

"Ankara: 30-32, İstanbul: 24-26, İzmir: 27-29, Kayseri: 31-33, Antalya: 27-29, Adana: 37-38, Bolu: 31-33, Samsun: 28-30, Trabzon: 29-31, Erzurum: 25-27, Diyarbakır: 30-32, Şanlıurfa: 35-37, Malatya: 31-33, Kahramanmaraş: 33-35, Hatay: 34-36, Osmaniye: 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir."

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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