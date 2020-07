28 Temmuz 2020 Salı 15:23 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:23

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac bu ay yapılır. Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayında yapılacak zikirler, ibadetler ve dualar çok faziletlidir. Mübarek Aylar’ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban ibadeti de bu ayda yapılır. Peki Zilhicce ayında çekilecek zikirler nelerdir? Zilhicce 7 gün zikri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl 2020 Kurban Bayramı; 31 Temmuz ile 1, 2, 3 Ağustos 2020 günleridir. İşte Zilhicce ayında çekilecek zikirler ve bu ayın fazileti...

Zilhicce ayının başlamasıyla birlikte Zilhicce ayında yapılacak zikirler merak konusu oldu. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Zilhicce ayı Temmuz'un 22'sinde başladı. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının 10 günü zikirleri ve ibadetler için Hz. Muhammed (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuştur. Peki Zilhicce 7 gün zikri nelerdir? İşte ibadetlerin ve duaların kabul olduğu Zilhicce ayında yapılacak zikirler...

Zilhiccenin ilk on günü, Beytullah'ı ziyaret (Haccın yapıldığı) günleridir. Yani namaz, oruç, sadaka ve hac gibi temel ibadetlerin bir araya geldiği günlerdir. Bu sebeple o günlerde yapılacak farzlar, diğer günlerdeki farzlardan, nâfileler de diğer günlerde yapılacak nâfilelerden daha değerlidir. Hatta bu on günü, ramazanın son on günü ile mukayese eden bazı âlimler olmuştur. Zilhiccenin ilk on gününün kendi içinde en faziletlisi ise, hiç kuşkusuz, arefe günüdür.

Kur'ân-ı Kerîm'de geçen leyâli aşr'in [Fecr sûresi (89), 2] zilhiccenin bu on günü olduğu ifade edilmiştir. Hatta Hac sûresinin 28. âyetindeki eyyâm-ı ma'lûmât ile Bakara sûresinin 203. âyetinde geçen eyyâm–ı ma'dûdât'ı da İbn Abbâs hazretleri zilhiccenin ilk on günü ve eyyâm-ı teşrik (kurban bayramı günleri) olarak yorumlamıştır.

Teşrik günleri: Zilhicce ayının on bir, on iki ve on üçüncü günleri yani kurban bayramının iki, üç ve dördüncü günleridir. Bu günlerde kurban etleri kurutulmak üzere güneşin altına serildiği için bu isim verilmiştir.

ZiLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Zülhicce Ayı On Gün Zikirleri:

İsâ aleyhisselâm’ın havârilerine öğrettiği pek kıymetli beş zikir var. Günde yüz defa okunması tavsiye edilir. Bu sadece onun ümmetine mahsus değil. Ebul Leys Semerkandî Hz. ve Abdulkâdir-i Geylani Hz. kitaplarında bunu fazîletleri ile birlikte zikrettiler.

Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre;

Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve:

“Ey İsa! Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.

Birincisi:

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

“Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.

Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Diriltir ve Öldürür.

Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

İkincisi:

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، اَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً

Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.

Tek bir İlahtır. Her şeye O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”

Üçüncüsü:

3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُميتُ وَهُوَ حَىٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ

“ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur.

O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.

Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.

Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Dördüncüsü :

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.“Allah yeter ve Kafidir. Allah, dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.”

Beşincisi:

5. ZİKİR İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”

“Ey Allah! Senin buyurduğun gibi olan, bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler, Sana mahsustur.

Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur.

Ey Allah! Kabir azabında da, dağınık işlerden de Sana sığınırım.

Ey Allah! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.”

ZİLHİCCE ZİKİRLERİ HAKKINDA

Havariler, İsa (Aleyhisselam)’a: “ Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu:

Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

İkinciyi yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyan hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette onbin derecesi yükseltilir.

Üçüncüyi yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yapdırırlar.

Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala, o anca, onu okuyana nazar buyurur. Allah-u Teala’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.

Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana isin verilmemiştir.

Ebu’n Nadr Haşim İbni Kasım (R.A.) rivayetine göre:

“Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.