Elazığ’da bir güzel ‘havuz’

Tüm kitapların 1 ila 9 TL arasında değişen fiyatlara satılması etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı. Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Batı Kitapçılık tarafından düzenlenen fuar 15 gün boyunca açık kaldı. Fuarın en önemli özelliği ise, alanda kurulan kitap havuzunda toplanan bağış eserlerin köy okullarına ulaştırılacak olmasıydı.

Bugün sona erecek fuarın düzenleyicilerinden Oğuzhan Batı, amaçlarının okumayı teşvik olduğunu söyledi. Batı, ‘kitap havuzu’ ile ilgili olarak da “Goncalar Solmasın Derneği ile birlikte kitaba ulaşamayan, kütüphanesi olmayan köylerimize karşı bir toplumsal sorumluluk projesi olarak bu havuzu oluşturduk” dedi.