'Suç ve Ceza' 15 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü yazar Dostoyevski'nin ölümsüz eseri "Suç ve Ceza"yı 15 yıl aradan sonra başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DT Edebi Kurul Başkanı ve rejisör Bozkurt Kuruç yorumuyla sahnelenecek eser, yarın Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Dostoyevski'nin yazdığı, Gaston Baty'nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran'ın Türkçeye çevirdiği oyun, Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu edinecek.

Dekor tasarımını Güven Öktem, giysi tasarımını Gül Emre, ışık tasarımını Ersen Tunççekiç, müziklerini Can Atilla ve dans düzenini Yıldız Venedik'in hazırladığı oyunda, Raskolnikov'u Buğra Koçtepe, savcı Porfir'i Nihat Hakan Güney ve Raskolnikov'un yakın arkadaşı Razumikin rolünü de Orhan Özyiğit canlandıracak.

"Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2019'un, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda Dostoyevski'nin ölümsüz eseri "Suç ve Ceza"yı sanatseverlerle buluşturacaklarını aktaran Kurt, DT'nin, yerli eserlerin yanı sıra her yıl olduğu gibi büyük dünya klasiklerini de sahnelediğini ifade etti.

Oyunun rejisörü Bozkurt Kuruç ise Dostoyevski'nin, Suç ve Ceza adlı romanında önce bir fikri gündeme getirdiğini ve ana temanın o fikirden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O fikir Rusya'daki çarlık döneminde ekonominin ve sosyal yapının en bozuk olduğu dönemlerdeki halkın yaşadığı ortamda oluşur, gündeme gelir. Dolayısıyla bir teorik düşünce yüzünden cinayet işleyen bir hukuk öğrencisi, daha sonra vicdanıyla baş başa kaldığı zaman yaptığı suçu itiraf etmek durumundadır ve böylece oyunumuzun ana teması ortaya çıkar."