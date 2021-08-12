Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:13

Bu yıl Yetenek Sizsiniz Türkiye projesinde jüri değişikliği yapmak isteyen Acun Ilıcalı yıllardır jüri kadrosunda yer alması için teklif götürdüğü Meryem Uzerli'yi ikna etti.

Uzerli'nin yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda olacağı ileri sürüldü. Ilıcalı'nın teklifine sıcak bakan Uzerli, net kararını diğer jüri üyelerini belli olduktan sonra verecek.

Medyatava'nın haberine göre; son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi sonunda ikna eden ise tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı oldu.

Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

İkili, geçtiğimiz günlerde yeniden buluştu ve sonunda Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etmeyi başardı. Meryem Uzerli, yeni yayın döneminde 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olarak ekrana gelecek.

Ancak Meryem her zamanki gibi yine kendine bir acil çıkış kapısı bıraktı ve "Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli'nin prensipte anlaştığı, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında diğer jüri üyelerinin kim olacağının belirleneceği öğrenildi.

'Yetenek Sizsizin Türkiye' jürisinde; Hülya Avşar, Özgü Namal, Sergen Yalçın, Demet Evgar, Oylum Talu, Murat Boz, Seda Bakan, Ali Taran ve Eser Yenenler yer almıştı.

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